Iltempo.it - Udienze spostate a Santa Marta: Papa Francesco colpito da una bronchite

Ancora qualche problema di salute per. Il Pontefice è statoda unae, per continuare la sua attività, ha deciso di spostare le, nei giorni venerdì 7 e sabato 8 febbraio, a Casa. Lo rende noto la sala stampa dellaSede. Mercoledì, sempre a causa del raffreddore, Bergoglio aveva partecipato all'Udienza generale, ma non aveva letto la catechesi. "Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare. Per questo ho chiesto a un mio fratello di leggere la catechesi. La leggerà meglio di me", aveva dichiarato il, affidando poi la lettura a don Pierluigi Giroli.