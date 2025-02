Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, solo l’Ue parla ancora di guerra (e di spesa per le armi): Zelensky e Putin pronti a trattare, Trump ora punta i giacimenti di Kiev

Le parole con le quali Volodymyrha aperto a una trattativa diretta con Vladimirsulla pace inavrebbero dovuto provocare reazioni positive tra i governi maggiormente coinvolti nel conflitto. E in parte è successo. Mosca ha accolto le dichiarazioni con freddezza ma dando la propria disponibilità a. Donaldha ribadito che nelle interlocuzioni cone con la Federazione si stanno compiendo progressi. Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha accolto le parole del capo di Stato ucraino con soddisfazione, con la speranza che “il 2025 sia l’anno della pace”. C’è un luogo, però, dal quale dopo oltre 24 ore dall’intervista del presidente ucraino non arriva alcuna reazione: è Bruxelles.Le uniche notizie uscite dalla bolla europea nelle ore che hanno seguito le dichiarazioni diriguardano un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il 16esimo, presentato proprio mercoledì dai funzionari della Commissione ai rappresentanti permanenti dei singoli Stati membri, e la volontà di Palazzo Berlaymont di istituire un Tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l’