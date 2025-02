Quotidiano.net - Ucraina news in diretta. Kiev bombarda l’aeroporto da cui partono i droni kamikaze Shahed in Russia. “Nel Kursk catturati 900 soldati di Mosca”

Roma, 6 febbraio 2025 - Mentre insale l'attesa per la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, la prossima settimana, appuntamento in cui Donald Trump potrebbe svelare un piano per "porre fine alla guerra" tra, sul fronte di battaglia l'intensità non cala. Nella notte l'esercito russo ha attaccato con almeno 77nelle regioni di Kharkiv, Poltava, Sumy,, Cherkasy, Chernihiv, Zhytomyr, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Dnipro e Odessa. Di questi Uav 56 sono stati abbattuti e altri 18-esca sono caduti in zone aperte, fa sapere su Telegram l'Aeronautica militare di. Su Odessa è piombato anche un attacco missilistico che ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di un altro. Il governatore della regione, Oleg Kiper ha confermato icontro un mercato nella città nord-orientale di Kharkov.