Tuttosport – Speriamo di continuare con questa costanza Su Leao…

2025-02-06 00:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da:Conquista la semifinale di Coppa Italia il Milan che piega la Roma a San Siro. Al termine del match, Sergio Conceicao commenta così il successo ai microfoni di Mediaset: “Per base intendo ambizione, passione, la voglia di essere più forti domani che oggi. Parlo sempre di questo, valori importanti anche nella vita. Per preparare la partita solo un allenamento e tutti i dettagli non si allenano. Giochiamo ogni tre giorni e ho giocatori intelligenti. Sono contento. Nel secondo gol un recupero a centrocampo e su questo sono molto contento. Anche per i giocatori che sono entrati, Joao e Santiago, sono molto intelligenti”. E sulla rete del portoghese, all’esordio in rossonero: “Un bel gol. Siamo passati in semifinale, mancano tre partite per vincere il trofeo.