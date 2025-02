Justcalcio.com - Tuttosport – Motta, diretta conferenza Como-Juventus: le dichiarazioni

2025-02-06 12:34:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta:Il mercato è finito e ora la testa è tutta rivolta la campionato per la Juve. Thiagosta preparando la sfida aldi Fabregas per cercare di dare continuità in Serie A, dopo la vittoria per 4-1 sull’Empoli all’Allianz. Il tecnico catalano ha già detto la sua sulla partita in un’intervista a Sky, mentre oggi toccherà all’italo-brasiliano dare le indicazioni della vigilia. Il momento è importante e, in questo mese intenso di gare, la Juve vuole portare avanti aspetti positivi e inserire i nuovi all’interno del gruppo. Veiga e Kolo Muani hanno messo in campo la loro esperienza, ma c’è attesa per capire anche gli altri due: Kelly e Alberto Costa, quest’ultimo escluso dalla lista Uefa vista la possibilità di poter fare soltanto tre cambi.