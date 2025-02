Sport.quotidiano.net - Tutti i sogni dei tifosi ora portano a Roma: "Vogliamo la finale. Castro meglio di Zirkzee"

Un sogno che va oltre ogni aspettativa. Come dimostrano gli oltre centoche hanno aspettato a notte fonda il rientro della squadra a Casteldebole per ringraziarli. Di questo sogno, appunto. E’ questa la parola che si leva all’unisono da ogni latitudine della Bologna rossoblù. Dalla provincia alle Due Torrisono d’accordo, senza se e senza ma: la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo qualcosa di incredibile che forse in pochi si aspettavano. "Dire che la semidi Coppa Italia è un sogno è riduttivo - racconta Paolo Cornetti - Per quelli della nostra generazione è piuttosto epocale. Noi nati negli anni ‘90 ci ricordiamo appena di quella semicon la Fiorentina nel ‘99 o di quella di Coppa Uefa con il Marsiglia. Ci ricordiamo moltogli anni di sofferenza.