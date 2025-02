Cinemaserietv.it - Tutti i meme sulla Montaruli che abbaia in tv: il bau bau è virale (VIDEO)

Noi italiani siamo abituati ai dibattiti trash in tv, ma quello che è andato in scena ieri a Tagadà, su La7, davanti ad un’esterrefatta Tiziana Panella, sarà ricordato molto a lungo. Durante un confronto acceso tra Marco Furfaro del PD e Augustadi Fratelli d’Italia, quest’ultima ha iniziato adre. Alle osservazioni di Furfaro,ha iniziato a replicare con un bau bau insistente, di quelli che in un condominio ti farebbero chiamare i vicini, per protestare. A Furfaro, che ricordava la condanna diper peculato, quest’ultima replicava “ti ricordo la cuccia del cane” (in riferimento ai 24mila euro ritrovati nella cuccia del cane di Monica Cirinnà).non si è limitata ad un bau bau tagliente, a mo di battuta, ma ha letteralmenteto per un minuto.