Tutte le città capitali italiane della cultura dal 2015 a oggi

Agrigento è la Capitale italiana2025. Già scelta L’Aquila per l’anno successivo, mentre per il 2027 la selezione è ancora in corso. Fra il 25 e il 26 febbraio prossimi, le 10finaliste che hanno superato il primo sbarramento potranno presentare i loro progetti con le iniziative e tutti gli obiettivi che intendono realizzare in caso di successo. Una giuria di esperti si riunirà per decretare la vincitrice, che sarà annunciata pubblicamente entro il 28 marzo 2025. In palio, oltre al titolo, un contributo finanziario da 1 milione di euro per completare quanto promesso nella candidatura. Dal, anno in cui il ministeroscelse ben cinque, si sono succeduti diversi centri abitati che hanno attraversato la penisola dal Nord a Sud.