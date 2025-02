Tutta colpa di Helena e Javier Grande Fratello Jessica mette in allerta gli altri concorrenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’argomento principale delè diventato quello inerente, infatti tra di loro sta nascendo qualcosa di importante dopo tanti alti e bassi. Si stanno baciando senza problemi davanti alle telecamere, ma non tutti sembrano essere entusiasti.ad esempio ha deciso di bacchettare i due coinquilini, dicendo cosa potrebbe succedere adesso anche a loro.Parole che non faranno altro che alimentare polemiche dentro e fuori dalsi è soffermata su, durante un dialogo con i compagni di avventura Eva, Stefania, Maria Teresa e Mattia. Vediamo cosa ha voluto dire la cantante in queste ultime ore.Leggi anche: “Gliel’ha fatta!”. Zeudi a, il vero colpo di scena alè questopunzecchia: il motivoAlla luce della vicinanza tra, vicinissimi a diventare fidanzati,ha voluto dire la sua infiammando già il pubblico del