Sbircialanotizia.it - Turismo, Bit 2025: emozioni, benessere ed esperienze le nicchie più promettenti del Travel

Leggi su Sbircialanotizia.it

I nuovi trend al centro della fiera di settore L’ormai prossimo appuntamento con Bit, a fieramilano - Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio, sarà come di consueto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del settore e anticipare le tendenze emergenti, sia come opportunità di business per gli operatori sia idee .L'articolo, Bitedlepiùdelè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.