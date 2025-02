Oasport.it - Tuffi, a Bolzano gli Assoluti Invernali. In gara anche Matteo Santoro, assente Chiara Pellacani

La stagione dei tuffatori azzurri comincia da, dove in programma da domani a domenica ci sono i campionati italianidi categoria. Un primo importante appuntamento per tanti big della nostra nazionale, maper i più giovani, visto che questasarà validacome selezione per l’8 nazioni e gli Europei juniores.Aci sarà. Per il romano sarà la primadopo l’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare i Mondiali Juniores a dicembre. Uno stop di cui lo stessoaveva parlato ad OA Sport e che lo ha condizionato moltissimo nella preparazione in questa prima parte della stagione.Perci sarà una bella sfida sia dal metro sia dai tre metri con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Dalla piattaforma, invece, il favorito per la vittoria dovrebbe essere Riccardo Giovannini.