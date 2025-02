Ilfattoquotidiano.it - Trump vieta alle donne trans di competere negli sport femminili: “Difenderemo le atlete”. E cita il caso Khelif, che però non c’entra nulla

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donaldha firmato un ordine esecutivo contro le ragazze e legender nello. Il provvedimento, intitolato “Tenere gli uomini fuori dagli“, impone che il Titolo IX, la legge federale chela discriminazione sessuale nelle scuole, venga interpretato come un divieto di partecipazione delle ragazze e dellegender agli. In altre parole, non potrannoin squadreive che corrispondono alla loro identità di genere.È l’ultima mossa del presidente Usa contro i diritti delle personegender.hato alcuni casi, come quella della pugile algerina Imane, che ha vinto l’oro femminileOlimpiadi 2024 – dopo aver sconfitto anche l’italiana Angela Carini – e che, come molti altri, identificano erroneamente comegender.