Trump sanzionerà la Corte penale internazionale per le indagini su Usa e Israele

Secondo quanto sostenuto da un funzionario della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donaldfirmerà oggi un ordine esecutivo chelaper aver preso di mira gli Stati Uniti e i suoi alleati, tra cui. A riportarlo è sia l’emittente Nbc che il Times of Israel. L’ordinanza imporrà sanzioni finanziarie e relative ai visti a individui e famiglie che assistono la CPI nellesu cittadini statunitensi o alleati. A novembre, laaveva emesso dei mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e per l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, accusati di presunti crimini di guerra commessi a Gaza, nell’ambito del conflitto contro il gruppo terroristico Hamas. Accuse che Tel Aviv ha sempre respinto.