Trump | reinsediare palestinesi di Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.07 Il presidente Usa torna a parlare del suo piano per:"Verrebbe consegnata agli Usa da Israele a fine combattimenti -scrive su Truth-e isarebbero reinsediati in comunità ben più sicure e belle, con case nuove e moderne in regione.Avrebbero davvero la possibilità di esser felici,sicuri,liberi" "Lavorando con grandi team mondiali inizierebbe la costruzione di uno dei più spettacolari sviluppi del genere sulla Terra. Gli Usa non avrebbero bisogno di soldati. La stabilità della regione regnerebbe".