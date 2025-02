Trump mette al bando le atlete transgender dagli sport femminili

Leggi su Open.online

Donaldha firmato alla Casa Bianca un ordine esecutivo per vietare alle ragazze e alle donnedi competere in squadreive che corrispondono alla loro identità di genere. La mossa del presidente Usa arriva dopo aver specificato che la sua amministrazione riconoscerà solo il genere femminile e quello maschile. L’ordine di «tenere gli uomini fuori», impone che il Titolo IX, la legge federale che vieta la discriminazione sessuale nelle scuole, venga interpretato come un divieto di partecipazione delle ragazze e delle donneagli. Incide negli istituti scolastici. E chi lo viola ora potrebbe rischiare azioni legali. Anche ordina alle agenzie di ritirare i finanziamenti federali degli istituti che non rispettano le regole. Le studentessepotranno competere solo in squadre miste o maschili.