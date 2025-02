Trump insiste su Gaza | Consegnata agli Usa da Israele dopo la guerra Media Usa | Netanyahu prepara un piano per lo sfollamento volontario

Leggi su Open.online

Sulla Striscia di«non serviranno soldati statunitensi» anche perché l’enclave palestinese «verrebbedaStati Uniti»la fine dei combattimenti. Dal suo social Truth, Donaldsul controversoper il futuro dell’enclave, che vede il ricollocamento di massa dei palestinesi in altri Paesi. «Persone come Chuck Schumer (ex leader del Senato degli Stati Uniti, che ha contestato più volte il governo israeliano, ndr) sarebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi», si legge ancora nel post del presidente Usa. La proposta, lanciata «a sorpresa» ieri, sottolinea il New York Times, durante il vertice con Benjaminche ha suscitato lo sdegno dei leader di quasi tutto il mondo, prevede che gli Stati Uniti lavorino «con grandi team di sviluppo provenienti da tutto il mondo: inizierebbero – scrive– la costruzione di quello che diventerebbe uno dei più grandi e spettacolari sviluppi del genere sulla Terra.