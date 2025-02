Lettera43.it - Trump firmerà un’ordine esecutivo che sanziona la Corte penale internazionale

Il presidente Donalda breve un ordineche imporrà sanzioni alla(Cpi), accusando il tribunale con sede all’Aia di prendere di mira ingiustamente gli Stati Uniti e Israele. Lo riporta la Nbc. L’ordine prevede misure punitive, tra cui sanzioni finanziarie e restrizioni sui visti per funzionari della Cpi e i loro familiari coinvolti nelle indagini su cittadini o alleati statunitensi. La precedente amministrazioneaveva giàto l’allora procuratore Fatou Bensouda per l’indagine sui crimini di guerra statunitensi in Afghanistan.A novembre la Cpi ha emesso dei mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e GallantLa decisione dell’amministrazionearriva dopo che, lo scorso novembre, la Cpi ha emesso mandati di arresto contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant e diversi leader di Hamas.