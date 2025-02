Metropolitanmagazine.it - Trump firma un ordine esecutivo per escludere gli atleti transgender dagli sport femminili

Mercoledì il presidente Donaldhato unche vieta e vieterà glidi partecipare agli. L’ordinanza, intitolata “Tenere gli uomini fuori“, dà alle agenzie federali ampia discrezionalità per garantire che le entità che ricevono finanziamenti federali rispettino il Titolo IX, in linea con la visione dell’amministrazione, che interpreta il “sesso” come il genere assegnato a una persona alla nascita.“Con questo, la guerra allofemminile è finita”, ha dettodurante una cerimonia dinella East Room, a cui hanno partecipato legislatori e atlete che si sono schierate a sostegno del divieto, tra cui l’ex nuotatrice universitaria Riley Gaines.La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che l’ordinanza “mantiene la promessa del Titolo IX” e richiederà “azioni immediate, comprese azioni di esecuzione, contro scuole e associazioniive” che negano alle donneriservati a un solo sesso e spogliatoi riservati a un solo sesso.