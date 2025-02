Panorama.it - Trump firma l'ordine: "No ai transgender negli sport femminili"

“No Men in Women’ss Executive Order”. Questo il nome dell’esecutivoto ieri pomeriggio dal Presidente americano Donald, con il quale si vuole mettere la parola fine al fenomeno di atleti transessuali che gareggiano in categorie diverse dal sesso loro assegnato alla nascita. “La sinistra radicale ha condotto una vera e propria campagna volta a cancellare il concetto stesso di ‘sesso biologico’ e rimpiazzarlo con un’ideologiamilitante, con questoesecutivo la guerra agliè finita”.L’amministrazionefa sapere che l'ha lo scopo di fornire un accesso sicuro alloper le donne, e lo farà in due modi. Innanzitutto, verranno ritirate le linee guida promulgate dall’amministrazione Biden sul Titolo IX. Questa legge sui “diritti civili” imponeva alle scuole e ai college americani di permettere agli atletidi entrare nelle squadreive basandosi unicamente sull’identità di genere degli atleti; questo, naturalmente, valeva anche per l’accesso alle rispettive strutture.