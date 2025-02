Secoloditalia.it - Trump esclude gli uomini “finte donne” dalle gare femminili: ecco il nuovo ordine esecutivo (video)

“Da ora in poi, gli sportsaranno soltanto per le”. Donald, alla cerimonia per la firma dela tutela del genere femminile, ha annunciato la decisione dire gli“trans” o ad alta percentuali di ormone maschile,competizioni, contro le derive del woke. Il presidente americano, durante la firma delprovvedimento, si trovava nella Sala est ed è stato affiancato da decine di atlete grandi e piccole, stando alpubblicato dal New York post. Poi si è rivolto alle scuole avvisando gli istituti che “se lascerete che gliprendano il controllo delle squadre sportiveo invadano i vostri spogliatoi, sarete indagati per violazioni del Titolo IX e metterete a rischio i vostri finanziamenti federali”.L’ordinanza, infatti, impone al dipartimento dell’Istruzione di “intraprendere tutte le azioni appropriate per difendere le opportunità sportive riservate esclusivamente allee gli spogliatoi riservati esclusivamente alle” e di risolvere le attuali cause legali sul tema con una modalità “coerente con questa politica”.