Trump e la Riviera Gaza : "Senza i palestinesi". Il piano indigna il mondo

Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, tenuta nella notte di martedì, il presidente Usa, Donald, ha lasciato sbalorditi i 150 giornalisti presenti (e ha sorpreso perfino il premier israeliano, Benjamin Netanyahu), quando ha illustrato in dettaglio il suo progetto per trasformare la disastrata Striscia di"in unadel Medio Oriente: un luogo davvero magnifico, internazionale, dove risiederà gente da tutto il, anchevi abiteranno". Ma perché ciò avvenga sarà necessario rimuovere 1,8 milioni di, "che hanno diritto ad un futuro migliore". E i Paesi vicini, in particolare quelli più ricchi, dovrebbero partecipare a finanziare questo sforzo.aveva appena finito di parlare che dalarabo sono giunte le prime reazioni: prima di incredulità, poi di sdegno.