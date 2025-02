Ilfattoquotidiano.it - Trump corregge il tiro: “Nessun soldato Usa a Gaza”. E dà del “palestinese” a Schumer, leader ebreo della minoranza dem: “Lo reinsedierei”

Un post su Truth per lanciare tre messaggi. Donaldè tornato a parlareproposta lanciata martedì sullo “spostamento” dei palestinesi dalla Striscia diper fare dell’enclave la “riviera del Medio Oriente“. “La Striscia diverrebbe consegnata agli Stati Uniti da Israele al termine dei combattimenti. – scrive il capoCasa Bianca -. I palestinesi, persone come Chuck, verrebbero reinsediati in comunità molto più sicure e belle, con case nuove e moderne, nella regione. Avrebbero davvero la possibilità di essere felici, sicuri e liberi”., primomaggioranza ebraica al Senato e più alto funzionario elettodi sempre negli Stati Uniti, oggi guida lademocratica e martedì aveva esortato i senatori dem a unirsi a lui nel votare contro tutti i candidati proposti da, in segno di protesta contro le mosse unilaterali del tycoon volte a smantellare e tagliare i finanziamenti a gran parte del governo federale.