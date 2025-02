Secoloditalia.it - Trump contro la Corte penale dell’Aja: “Non si permetta di indagare cittadini e alleati americani”

Donaldfirmerà un ordine esecutivola Cpi (internazionale), dopo averla accusata di aver preso di mira gli Usa e Israele, secondo le fonti dell’Nbc news. Questo provvedimento comprenderà sanzioni finanziarie e restrizioni sul visto verso funzionari non specificati della Cpi e ai loro familiari, che hanno aiutato nelle indagini del tribunale suglie suistatunitensi. La Cpi aveva già scatenato una reazione doppia dopo aver emesso i mandati d’arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre che per diversi leader di Hamas. Secondo l’ordine dell’amministrazione, questa decisione ha creato una “vergognosa equivalenza morale”. Il tribunaleaveva già emesso un altro mandato d’arresto sempre nello scorso anno nei confronti di Vladimir Putin a proposito della guerra in Ucraina.