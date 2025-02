Trump come Mussolini?

Leggi su Ildenaro.it

C’è affinità tra le due dichiarazioni: “Spezzeremo le reni alla Grecia” e “Faremo di Gaza la riviera del Medioriente?”. A un primo approccio si dirà probabilmente no, anche per lo sfasamento dei tempi e dei luoghi in cui sono state pronunciate. Qualcosa, al contrario, esiste, oltre all’evidente atteggiamento dispotico di coloro che le hanno pronunciate. È da tenere nella medesima considerazione il background delle fonti delle stesse. Scaturiscono da una cultura che tratta la democrazia con un atteggiamento simile a quello riservato a uno o più argomenti di conversazione al tavolino di un bar. Sono state espresse, la più datata poco meno di un secolo fa, la più recente in questi ultimi giorni. Quanto fa più pensare male, è l’animo con cui sono state declamate, della stessa portata di quelle rivolte a un fantomatico invasore.