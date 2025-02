Ilfattoquotidiano.it - Truffe telefoniche usando il nome del ministro Guido Crosetto: indaga la procura di Milano

Usavano ildiper portare a termine. È uno strano modus operandi quello seguito da alcuni personaggi al momento sconosciuti, che si spacciavano per ildella Difesa per estorcere denaro. Ladiha aperto un fascicolo per truffa aggravata contro ignoti e sta portando avanti le indagini.Almeno un paio – secondo le indiscrezioni – le vittime che, tramite bonifici, si sarebbero dette pronte a versare decine di migliaia di euro. Al momento non è chiaro il metodo utilizzato per contattare gli utenti: si tratterebbe di imprenditori e professionisti. Due, per ora, le persone che hanno denunciato il raggiro. Le indagini sono state affidate daltore Marcello Viola al sostituto Giovanni Tarzia, che ha affidato gli accertamenti ai carabinieri.