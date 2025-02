Secoloditalia.it - Truffe sui migranti nel Pd, De Luca ritrova la parola per attaccare Schlein e il commissario dem: “Uno statista…”

Leggi su Secoloditalia.it

Dopo il grande silenzio die Desulla sospensione del tesoriere del Pd in Campania Nicola Salvati, ha parlato dopo due giorni il governatore della Regione. Per spiegare lo scandalo? Macché, per sfilarsi e scaricare le responsabilità sul partito che disistima profondamente: il suo, il Pd. Sibila poche parole all’Ansa, ma quanto basta per capire che su quello scandalo dell’esponente dem arrestato lunedì per associazione a delinquere nell’ambito di un’inchiesta che prevedeva il pagamento di mazzette per fare entrare immigrati in Italia, senza che ne avessero titolo, non ha molta volgia di parlare. Ma molta voglia di accusare, scansando le responsabilità della Regione da lui governata.Scandalo Salvati, Defa scaricabarileSi riapre il duello tra il governatore e la segretaria.