Feedpress.me - Truffa telefonica a nome di Crosetto: imprenditori raggirati per milioni di euro. Chiamate con la finta voce del ministro

Richieste per centinaia di migliaia di, fino ad arrivare anche a un milione , fatte adeldella Difesa Guidoa professionisti enoti e facoltosi. Le vittime, vedendo arrivare leda un numero plausibile , sono cadute nella trappola, credendo che i soldi servissero per la liberazione di giornalisti rapiti in Medio Oriente, Iran o Siria . L’indagine.