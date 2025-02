Ilgiorno.it - Troppe richieste di passaporto e lo strano caso degli 84 brasiliani domiciliati in un appartamento: scoperto giro di false cittadinanze

Luino (Varese) – C’è anche un ex funzionario di un Comune dell’alto varesotto tra i cinque indagati per undiitaliane “iure sanguinis” a cittadini. L’indagine, partita da alcune anomalie riscontrate dagli agenti dell’ufficio passaporti del Settore Polizia di Frontiera di Luino, ha consentito di individuare l’esistenza di due agenzie gestite da soggetti, di cui una situata in provincia, che in pratica vendevanoai loro connazionali, con la compiacenza di un ex funzionario comunale che percepiva, per ogni pratica, compensi variabili tra 200 e 500 euro per garantire il tempestivo buon esito della procedura di riconoscimento. Oltre 300 i“italianizzati” dalla banda. I poliziotti, in particolare, sono stati insospettiti da unoe crescente numero divolte ad ottenere ilda parte di cittadininaturalizzati italiani proprio pochi giorni prima, tuttinella medesima zona di un Comune dell’alto varesotto.