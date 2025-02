Ilgiorno.it - Treni, turisti disorientati e le informazioni chiare che servirebbero

Moroni Da qualche tempo sono sempre più frequenti le interruzioni di una linea per cantieri, con conseguente limitazione delle corse in una stazione differente dal capolinea previsto. Ho assistito a un episodio che evidenzia lo sconcerto e il disagio di chi, a viaggio iniziato, scopre che il treno non lo porterà direttamente a destinazione. Qualche sera fa, un gruppo distranieri che non conosceva l’italiano e a malapena l’inglese, diretto a Tirano, ormai in prossimità di Lecco ha scoperto che il treno avrebbe terminato la corsa molto prima, nella stazione di Morbegno. Preoccupati e sconcertati, ihanno controllato il biglietto e il numero del treno risultava corretto. Hanno cominciato a discutere tra loro, chiedendosi se si trattava della corsa giusta e come avrebbero potuto arrivare alla destinazione finale, essendo, tra l’altro, un’ora piuttosto tarda.