Tre soli varchi per blindare il ‘salotto’

È partita l’operazione ‘centro blindato’. Dopo anni di dibattiti ogni qual volta avveniva una spaccata a una boutique del centro, e dopo i rinvii dei mesi scorsi con il progetto approvato, ieri si sono viste le prime reti di cantiere. L’impresa che effettuerà i lavori ha preso possesso delle aree ed ora andrà a scavare per posizionare i pilomat, le colonnine che si alzano e si abbassano solo se il veicolo che intende passare è autorizzato. Rispetto al progetto iniziale che voleva un varco di accesso e uno di uscita, sono state apportate importanti modifiche. Il progetto che fino a qualche mese fa sembrava destinato a essere realizzato prevedeva due, uno in viale Virgilio e l’altro in viale Gramsci. Si trattava di una entrata e di una uscita che sarebbero state utilizzate dai mezzi autorizzati o negli orari consenti.