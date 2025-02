Lanazione.it - Trave crollata, il sollievo amaro di Simona: “Temevo che il mio Luigi fosse stato dimenticato”

Firenze, 6 febbraio 2025 – E’ ??????da un anno cheMattolini, 50enne di Livorno, non vede più rientrare a casa suo maritoCoclite. L’operaio di origini abruzzesi trapiantato da trent’anni a Collesalvetti, è una delle vittime della strage di via Mariti del 16 febbraio 2024, insieme a Mohamed Toukabri, Mohamed El Farhane, Taoufik Haidar e Bouzekri Rahim. Ora, ad un anno di distanza, l’inchiesta della Procura di Firenze sembra essersi sbloccata: ci sono tre persone indagate e le ipotesi di errori nella progettazione. Il caso, anzi il lavoro, ha voluto cheMattolinia Firenze quando ieri sono trapelate le prime novità e la sua reazione è stata quella di andare in via Mariti, di fronte a quel cantiere che gli ha portato via un pezzo di cuore. Intanto come sta, come ha preso le novità dell’inchiesta? “Mi sono sentita sollevata.