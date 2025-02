Lapresse.it - Trasporti: convalidato arresto uomo che ha appiccato incendio aeroporto Ciampino

Leggi su Lapresse.it

Roma, 6 feb. (LaPresse) – E’ statol’del cittadino georgiano di 36 anni di nome Galaktion Akvazba, bloccato ieri dalla polaria didopo che aveva provocato unnel locale tecnico della torre di controllo dell’romano, causando la paralisi del traffico aereo, che ha reso necessario il dirottamento di 10 voli allo scalo di Fiumicino. I giudici della sesta sezione penale del tribunale di piazzale Clodio hanno disposto per l’, di professione ingegnere edile, il divieto di dimora nel comune di Roma. In aula era presente anche il console della Georgia in Italia. “Non ricordo nulla di quello che è successo – ha spiegato l’imputato ai giudici – mi sono ritrovato ammanettato. Ero arrivato in Italia da pochi giorni per andare a trovare mia madre a Pistoia e stavo per ripartire”.