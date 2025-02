Tg24.sky.it - Trasfusioni negate al figlio, sentenza della Cassazione da torto ai genitori no vax

Avevano richiesto che il sangue per lenecessarie a operare ildi appena due anni provenisse solo da persone non vaccinate contro il Covid-19. La, in unadello scorso 3 dicembre e pubblicata il 3 febbraio, ha rigettato il ricorso deiconfermando il decreto del giudice tutelare di Modena emesso nel febbraio del 2022. Per la Suprema Corte, in sostanza, devono prevalere i diritti del minore in quanto, da parte dei due, si tratta di “una scelta di coscienza religiosa che non può essere imposta al minore”, come si legge nelle motivazioni