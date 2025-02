Ilfattoquotidiano.it - Trasfusione con sangue di un vaccinato contro il Covid? La Cassazione: “Decidono i medici”

Chiesero aidi non usaredi soggetti vaccinati per una possibileal figlio che doveva essere operato, ma per lasono ia decidere. Come riporta il Sole 24 ore la Suprema corte ha fatto prevalere il diritto del minore alla salute rispetto alle motivazioni sia religiose, sia basate su informazioni scientificheverse se non addirittura false.Nel gennaio 2022 idisposero per il bambino un intervento chirurgico per una grave malformazione cardiaca, ma nell’esprimere il consenso durante l’operazione, i genitori chiesero che questa avvenisse solo da donazione di soggetti non vaccinatiil. Una richiesta nata sia da motivazioni religiose. reputando che il vaccino fosse stato realizzato tramite linee cellulari provenienti da feti abortiti, sia per una possibile pericolosità della proteina spike presente nel vaccino.