Trasformarsi in cartone animato da una foto 6 app gratuite con IA

Grazie all'intelligenza artificiale, oggi è possibile farlo in pochi clic, senza bisogno di competenze tecniche o software costosi. Fin a un anno fa, le app per creare avatar cartoon erano dei giochini divertenti, senza grosse pretese. Adesso, invece, si possono ottenere risultati davvero sorprendenti ed è possibile convertire unagrafia in un'immagine disegnata come un manga o unin modo automatico e veloce. Si rinnnova quindi questa lista di app e siti alimentati da IA, con degli strumenti gratuiti veramente di livello. LEGGI ANCHE: Trasformarein Emoji1) Il primo sito che vale la pena provare perinusando unaselfie è Insmind, uno di quelli che sfrutta l'IA per generare nuove immagini. In particolare, lo strumento per convertirein immagini da fumetto o, è gratuito e funziona davvero bene.