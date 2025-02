Trentotoday.it - Trasforma la cantina nel deposito di cocaina e hashish

Leggi su Trentotoday.it

C’è chi intiene il vino, chi le gomme invernali, chi la legna per il camino e chi. Come, ad esempio, il 56enne marocchino arrestato nelle scorse ore dalla polizia di Trento che si è presentata a casa sua per un controllo.L’uomo è apparso sin da subito agitato, a.