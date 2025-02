Ilgiorno.it - Tragico incidente in elicottero: chi era Leonardo Italiani, il 30enne secondo pilota nato e cresciuto nel Pavese

Sommo (Pavia), 6 febbraio 2025 - Non aveva mai spostato la sua residenza dalla casa dei genitori, che dopo aver abitato a Pavia si erano trasferiti circa vent'anni fa a Sommo, piccolo centro di poco più di mille abitanti nel, tra Cava Manara e Zinasco, sulla sponda sinistra del Po. Già da anni però, ilche ha perso la vita nelschianto dell'in provincia di Parma con a bordo Lorenzo Rovagnati, a Sommo lo vedevano solo saltuariamente. Dopo essersi diplomato al Liceo Volta di Pavia nel 2013, la sua passione per il volo lo aveva portato lontano dal: per tre anni, dal 2013 al 2015, ha frequentato la Aero Academy di Hillsboro, in Oregon (Usa), dove ha conseguito la licenze die anche di istruttore di volo per elicotteri.