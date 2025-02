Genovatoday.it - Tragedia in Rsa: ottantenne muore soffocato durante il pasto

Una persona di 80 anni è morta questo pomeriggio, intorno alle 15.30, in una Rsa in via Gian Battista Monti, a Sampierdarena dove era ricoverata. Secondo una prima ricostruzione il decesso è avvenuto mentre mangiava, forse per soffocamento provocato dal cibo. Inutili i soccorsi, sul posto.