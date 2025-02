Cityrumors.it - Tragedia in piscina: bimbo di 3 anni muore durante il corso di nuoto

Dramma in: un bambino di 3ha perso la vita dopo un improvviso maloreildi. Inutili i soccorsi, aperta un’inchiestaDoveva essere un pomeriggio come un altro, all’insegna del gioco e della spensieratezza. Nessuno si sarebbe potuto aspettare un epilogo del genere, unacosì folle. Sì, perché purtroppo un bambino di 3ha perso la vita. Ed è successo tuttoun banalediinindi 3ildi– Cityrumors.itL’episodio è avvenuto a Fondi, in provincia di Latina, presso l’impianto dello Sport Village. Erano più o meno le 17.30 quando il piccolo ha improvvisamente accusato un malore. In quel momento si trovava nella vasca per bambini insieme ai suoi coetanei. Ha inizialmente rimesso, poi ha perso i sensi sotto gli occhi dell’istruttore e delle altre persone presenti in