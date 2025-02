Dayitalianews.com - Tragedia a Milano, bimbo di 6 anni trovato morto in casa: le ipotesi e le indagini

Leggi su Dayitalianews.com

ieri, 5 febbraio, a, dove un bambino di appena sei, èin un appartamento del quartiere Corvetto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e le forze dell’ordine. Sullala Procura ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la madre del piccolo avrebbeilsenza vita nel suo lettino.Aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposoSul posto oltre al 118 sono intervenuti anche i carabinieri. Sarebbe stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Questo perché è necessario per poter avviare i primi accertamenti e disporre l’autopsia. Leal momento al vaglio sono due: un malore o una reazione allergica ai farmaci, che era al momento sconosciuta.