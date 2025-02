Quotidiano.net - Tragedia a Castelguelfo di Noceto: schianto mortale per un elicottero, vittime Rovagnati e piloti

Le tre persone a bordo dell'schiantatosi ieri adi(Parma) - l'imprenditore Lorenzoe iFlavio Massa e Leonardo Italiani - sarebbero morti sul colpo. In particolareè stato trovato all'interno del velivolo. Loè avvenuto poco dopo il decollo per cause da chiarire, nell'area del decollo stesso. Lo precisa il procuratore di Parma Alfonso D'Avino che coordina le indagini dei carabinieri. Le salme sono a disposizione dell'autorità giudiziaria per le autopsie, mentre l'area è sotto sequestro, disposta pure per la documentazione informatica relativa al volo.