Zon.it - Tragedia a Bellizzi: 40enne trovata senza vita, ipotesi suicidio

– Una donna di 40 anni, di origine straniera, è stata rinvenutain via Roma. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Battipaglia, insieme ai soccorritori della Croce Bianca, all'auto medica VOPI e all'Alfa di Pontecagnano.Le circostanze del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma l'più probabile è che si sia trattato di un gesto estremo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire con esattezza quanto accaduto.