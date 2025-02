Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 19:30

LuceverdeMary trovati dalla redazione al microfono Sonia cerquetani sul tratto laziale della 24 per Teramo incidente con code tra Settecamini e la barriera diEst verso Teramo sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e tra Bufalotta e lo svincolo A24 è lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino a via Anagnina che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni trafficate in uscita daalla via Cassia la via Flaminia ancora per questa notte lavori al sottovia di corso di dalle 21 alle 5:30 di domani chiuso da piazzale Brasile a viale del Policlinico in direzione Porta Pia maggiori dettagli su questa ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale