Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 18:30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani molto trafficata Ho visto ora il raccordo anulare con code a tratti in carreggiata interna tra Flaminia e Salaria e tra bufalo lo svincolo A24 e poi lungo la carreggiata esterna dallaFiumicino a via Anagnina cose che ritroviamo sulla tangenziale est da Corso di Francia la Salaria verso San Giovanni è in azione Stadio Olimpico dalla Nomentana alla Salaria lavoro in questa notte sulla diramazionenord della A1 con orario 22 Sei chiuso per chi proviene dal raccordo anulare l'ingresso sulla A1 verso Firenze si lavora di notte anche sulla diramazioneSud dalle 21 alle 5 chiuderà per chi proviene dalla A1 Firenzeil video per la carreggiata esterna del raccordo direzione Casilina ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito