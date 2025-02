Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul percorso Urbano della A24 per Teramo incidente con lunghe code dalla tangenziale est Raccordo Anulare e quindi in uscita dadifficoltà di transito per incidenti anche su via San Pancrazio altezza piazzale Aurelio che sulla via del mare nei pressi di via Mezzocammino direzione Ostia da oggi al 28 di febbraio nuovi lavori interessano via Tuscolana con riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo l'avanzamento del cantiere era Piazza Sulmona e via di Porta Furba In entrambe le direzioni possibili rallentamenti riaperta al transito via Alessandro Poerio chiusa per lavori per altri lavori resta chiusa via Latina tra Largo Pietro tacchi e via Franco Bartolini