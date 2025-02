Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità nuovo mese di eventi nel calendario dell'anno Santo primo appuntamento questo fine settimana con il Giubileo delle Forze Armate nella giornata di sabato è in programma il pellegrinaggio alla porta santa nel pomeriggio un concerto a Piazza del Popolo domenica infine la messa con Papa Francesco a piazza San Pietro sul versante della viabilità già da domani scatteranno i divieti di sosta nell'area del Tridente su alcuni tratti di Lungotevere più vicini all'area dell'evento sabato poi dalle 13 chiusure alnelle strade intorno a Piazza del Popolo a partire da via Ripetta e via del Babuino riaperta al transito via Ponte Gardena la strada era chiusa dallo scorso dicembre per un cedimento il manto stradale regolare la linea 066 sono in Corso lavori di ristrutturazione sul impianto semaforico in via Appia Nuova altezza di Piazza Cesare tu per lasciare spazio al cantiere è in vigore una disciplina di viabilità provvisoria la carreggiata è ridotta tra via di Vigna Fabbri e Piazza Cantù https://storage.