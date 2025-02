Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-02-2025 ore 08:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code perintenso sul grande raccordo anulare te lo svincolo per la diramazione disud e la via Ardeatina in carreggiata interna couldn't Add asulla diramazione diSud résultat Urbano della A24-teramo rispettivamente da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e da Tor Cervara alla tangenziale est proprio sulla tangenziale estin coda da Ponte delle Valli a via di Tor di Quinto in direzione Stadio Olimpico è tra via Prenestina & viale Castrense verso San Giovanni Code in entrata acome sempre in queste ore della mattina sulla via Flaminia tra Labaro e via Due Ponti verso il centro città è sulla via Salaria tra l'aeroporto dell'Urbe e via dei Prati Fiscali incolonnamenti su via della Magliana provinci dente avvenuto all'altezza di viale Alessandro Marchetti altri file sulla via del mare a partire da Acilia verso via della Magliana e sulla via Pontina tra Pomezia e Castel di Decima e proseguendo verso la capitale del grande raccordo anulare e la Cristoforo Colombo molto sostenuto ilsulla via Appia inizia da città con code da Ciampino a via delle Capannelle per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito