Romadailynews.it - Traffico Lazio del 06-02-2025 ore 09:30

Luceverde Roma trovati dalla redazione prudenza per la presenza dei miei in banchi sulla A1 milano-napoli tra Colleferro e Anagni code a tratti sull'autostrada Roma Fiumicino perintenso dal Grande Raccordo Anulare e via Isacco Newton in direzione della città Code in entrata a Roma sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo da Tor Cervara alla tangenziale est si transita a senso unico alternato sulla via Flaminia tra il casello autostradale di Magliano Sabina e ponte sanguinaro per lavori sul viadotto Vigne ci spostiamo in provincia di Latina per lavori si viaggia su carreggiata ridotta sulla via Appia tra e Sabaudia in direzione sud lavori in corso anche sulla statale 699 dell'Abbazia di Fossanova Sonnino Scalo e Priverno non si escludono rallentamenti in caso diin esso la Tiziana Alfano è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https://storage.