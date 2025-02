Iodonna.it - Tradizione, Tabù, Inconsapevolezza, Trauma e Sana Comunità. Sono questi i temi affrontati oggi nell'organizzato da Amref al Parlamento Europeo

Leggi su Iodonna.it

i cinque importantissimimessi a fuoco daHealth Africa Italia e che saranno, 6 febbraio 2025, durante l’evento dedicato alla prevenzione delle Mutilazioni genitali femminili presso ila Bruxelles. L’evento, in occasione della Giornata mondiale contro le MGF, si propone di affrontare questa piaga, che riguarda 230 milioni di donne nel mondo (e che mette a rischio 4 milioni di nuove ragazze ogni anno), con un approccio inclusivo e non stigmatizzante, a partire dalle giovani generazioni. Tra nonna e nipote, una storia di mutilazione genitale femminile X Come racconta, più di mille parole, il video qui sopra in cui si confrontano Awa e Coumba, una nonna ex tagliatrice e sua nipote, mutilata da bambina, cheguida “il” giovanile anti-MGF.