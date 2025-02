Puntomagazine.it - Torre del Greco: sorpreso con la droga. Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

L’indagato 68enne didelaveva nascoto la, materiale per il confezionamento e due coltelli in uno sgabuzzinoNello pomeriggio del 4 febbraio, ladiha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 69enne didel. A darne notizia una comunicazione della Questura di NapoliIn particolare, gli agenti del Commissariato didel, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di unin vico del Pozzo adel.Hanno così trovati, ben nascosti all’interno di uno sgabuzzino, due panetti di hashish del complessivo peso di circa 280 grami, otto involucri della stessa sostanza del peso di 26 grammi, diverso materiale per il confezionamento della. Hanno trovato ancora due coltelli di 18 e 16 centimetri, entrambi con lame intrise di sostanza stupefacente.